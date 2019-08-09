«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на Кубке президента Казахстана - Советский спорт
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09 августа 2019 14:54ХоккейЛипкин Антон

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на Кубке президента Казахстана

Голы забили Ткачев, Галиев, Яруллин, Михеев и Зарипов.

«Ак Барс» нанес поражение «Нефтехимику» (5:1) в матче Кубка президента республики Казахстан в Астане.

«Нефтехимик» вышел вперед после гола Рафаэля Бикмуллина. До конца периода Владимир Ткачев сравнял счет. После перерыва отличились Станислав Галиев, Альберт Яруллин, Артем Михеев и Данис Зарипов.

«Ак Барс» одержал вторую победу в трех матчах, тогда как «Нефтехимик» потерпел третье подряд поражение.

В следующих матчах 10 августа «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевом», а 11 августа «Ак Барс» – с «Автомобилистом».

Астана
Кубок президента республики Казахстан

«Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)
Голы: Ткачев, 8. Галиев, 22. Яруллин, 26. Михеев, 29. Зарипов, 33 – Бикмуллин, 3.

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