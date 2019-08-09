Юниорская сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

В составе российской сборной хет-трик на свой счет записал Александр Пашин (7-я, 53-я и 58-я минуты), еще одной заброшенной шайбой отметился Дмитри1 Злодеев (52). У финской команды точным броском отличился Юусо Мяэнпяя (11).
Добавим, что в финале турнира российская команды встретится с победителем матча между сборными Канады и Швеции.
Напомним, что в первом матче на турнире сборная России одержала победу над сверстниками из США (6:2), во втором обыграла Швецию (3:0), а в третьем переиграла Словакию (2:1 ОТ) . Команда Финляндии в первой встрече турнира крупно проиграла Канаде (0:6), во второй игре взяла верх над Чехией (5:1), а в третьей разгромила Швейцарию (6:0).
Кубой Глинки/Гретцки-2019
1/2 финала
Россия U18 – Финляндия U18 – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: 1:0 - Александр Пашин (Василий Пономарев, Павел Тютнев, 06:11), 1:1 - Юусо Мяэнпяя (Веэти Коркалайнен, Оскари Луото, 10:36), 2:1 - Дмитрий Злодеев (Иван Дидковский, Богдан Тринеев, 51:29), 3:1 - Александр Пашин, 52:28), 4:1 - Александр Пашин (Данил Гущин, 57:01)
Вратари: Аскаров – Бломквист
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