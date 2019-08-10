Сергей Голубович: Канада – Россия – это очень сильный финал Главный тренер юниорской сборной России по хоккею (игроки до 18 лет) Сергей Голубович поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Глинки / Гретцки.

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- Финны - самый сильный соперник на этом турнире? Могу повторить только то, что уже говорил - слабых здесь нет. Что касается попадания в финал, то мы рады, но нужно уже начинать готовиться к следующей игре. Канада - Россия - это очень сильный финал, думаю, что он будет интересен всем: болельщикам, игрокам, тренерам, - приводит слова специалиста пресс-служба ФХР.

Напомним, что в полуфинале турнира российская команда переиграла сборную Финляндии со счетом 4:1. В финале Кубка сборная России сыграет с канадцами, обыгравшими в ½ финала шведов (3:2 Б). Встреча состоится 10 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.