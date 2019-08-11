Юниоры России и Финляндии обменялись победами - Советский спорт
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11 августа 2019 17:10ХоккейКоноплев Александр

Юниоры России и Финляндии обменялись победами

Россия проиграла по буллитам, но крупно победила на следующий день.

Юниорские сборные России и Финляндии провели два товарищеских матча.

Первый из них состоялся 10 августа, и победу в нем одержала Финляндия – 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Второй прошел 11 августа и завершился победой России – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0).

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