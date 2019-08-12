Алексей Яшин: Победа на Кубке Глинки/Гретцки – знаковая для российского хоккея

- Действительно важный, в чём-то даже знаковый успех для российского хоккея. Команда победила на очень сложном турнире. Эта победа важна с точки зрения обретения уверенности. Ребята находятся на пороге взрослого хоккея, а в апреле им предстоит чемпионат мира. Они сыграны, и это не случайно - ведь ФХР создаёт необходимые условия для тренировок и подготовки.
Сейчас игрокам важно продолжать работать. Место в составе никто просто так за былые заслуги не предоставит, - сказал Яшин.
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