Алексей Яшин: Победа на Кубке Глинки/Гретцки – знаковая для российского хоккея - Советский спорт
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12 августа 2019 17:02Хоккей

Алексей Яшин: Победа на Кубке Глинки/Гретцки – знаковая для российского хоккея

Чемпион мира, экс-форвард сборной России Алексей Яшин прокомментировал победу российских юниоров на Мемориале Глинки/Гертцки.

- Действительно важный, в чём-то даже знаковый успех для российского хоккея. Команда победила на очень сложном турнире. Эта победа важна с точки зрения обретения уверенности. Ребята находятся на пороге взрослого хоккея, а в апреле им предстоит чемпионат мира. Они сыграны, и это не случайно - ведь ФХР создаёт необходимые условия для тренировок и подготовки.

Сейчас игрокам важно продолжать работать. Место в составе никто просто так за былые заслуги не предоставит, - сказал Яшин.

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