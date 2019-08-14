Еще один юниор погиб с наушниками под поездом

Спортсмен пересекал железнодорожные пути, слушая музыку.
– Ребенок ехал утром на тренировку, в 10 часов у них был завтрак. Переезжал на велосипеде в наушниках железнодорожный переезд, попал под поезд. Непонятно, как все это произошло — там место такое, что в две стороны все просматривается, люди махали, кричали… Большое горе, – сказал тренер ДЮСШ «Молодечно-2018» Александр Грекович.
Ранее подобным образом оборвалась жизнь 15-летнего петербургского футболиста Максима Довлатова.
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