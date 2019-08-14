СКА обыграл «Йокерит» - Советский спорт
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14 августа 2019 20:47ХоккейКоноплев Александр

СКА обыграл «Йокерит»

Волевая победа петербуржцев.

СКА на сборе в Финляндии обыграл «Йокерит» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе победителей отличились Сергей Плотников (7:21) и Алексей Бывальцев (28:02). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Хенрик Хаапала (5:48).

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