СКА обыграл «Йокерит»

СКА на сборе в Финляндии обыграл «Йокерит» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
В составе победителей отличились Сергей Плотников (7:21) и Алексей Бывальцев (28:02). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Хенрик Хаапала (5:48).
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