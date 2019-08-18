Барбашев угощал самогоном из Кубка Стэнли (видео) Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев привез Кубок Стэнли в Москву.

Загрузка...

На презентации почетный трофей наполнили самогоном, который семья хоккеиста делает по своему «фирменному» рецепту. Видео с памятного вечера в своем инстаграме опубликовал комментатор «КХЛ ТВ» Александр Гуськов.

Отметим, что каждый победитель плей-офф НХЛ получает Кубок Стэнли в свое распоряжение на несколько дней. Многие хоккеисты стараются удивить публику, используя трофей не по назначению.