«Трактор» во второй раз подряд обыграл «Салават» Челябинцы проводят мощную предсезонку.

Новости СМИ2 «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в товарищеском матче – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Победную шайбу на 52-й минуте забросил Федор Малыхин. Отметим, что эти команды встречались 17 августа. Тогда победили челябинцы – 1:0.