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18 августа 2019 17:18ХоккейКоноплев Александр

«Трактор» во второй раз подряд обыграл «Салават»

Челябинцы проводят мощную предсезонку.

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в товарищеском матче – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Победную шайбу на 52-й минуте забросил Федор Малыхин.

Отметим, что эти команды встречались 17 августа. Тогда победили челябинцы – 1:0.

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