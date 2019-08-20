Захаров в четвертый раз возглавил сборную Белоруссии

Новым главным тренером сборной Белоруссии стал Михаил Захаров, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.
57-летний специалист вернулся в национальную команду в третий раз. Впервые он работал со сборной в 1999-2000 годах, после чего также возглавлял команду в 2003-2005 и 2009-2010 годах. В сезоне-2017/2018 он был ассистентом главного тренера сборной. Добавим, что с 2003 года Захаров бессменно работает в минской «Юности».
Напомним, в минувшем сезоне сборная Белоруссии заняла второе место в дивизионе IA чемпионата мира и вернулась в класс сильнейших.
На следующем чемпионате мира в Швейцарии Белоруссия сыграет в одной группе с Канадой, Швецией, Чехией, Германией, Словакией, Данией и Великобританией.
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