Захаров в четвертый раз возглавил сборную Белоруссии Команда вернулась в сильнейший дивизион чемпионата мира.

Новым главным тренером сборной Белоруссии стал Михаил Захаров, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

57-летний специалист вернулся в национальную команду в третий раз. Впервые он работал со сборной в 1999-2000 годах, после чего также возглавлял команду в 2003-2005 и 2009-2010 годах. В сезоне-2017/2018 он был ассистентом главного тренера сборной. Добавим, что с 2003 года Захаров бессменно работает в минской «Юности».

Напомним, в минувшем сезоне сборная Белоруссии заняла второе место в дивизионе IA чемпионата мира и вернулась в класс сильнейших.

На следующем чемпионате мира в Швейцарии Белоруссия сыграет в одной группе с Канадой, Швецией, Чехией, Германией, Словакией, Данией и Великобританией.