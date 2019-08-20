Михаил Захаров: Белорусский хоккей забуксовал, но в ближайшие два-три года уровень пойдет вверх - Советский спорт
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20 августа 2019 16:00ХоккейЛипкин Антон

Михаил Захаров: Белорусский хоккей забуксовал, но в ближайшие два-три года уровень пойдет вверх

Захаров снова стал тренером сборной Белоруссии.

Новый главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров высказался об уровне белорусского хоккея.

«Ответственность серьезная, впереди, в 2021 году, предстоит чемпионат мира в Минске, – приводит «Прессбол» слова Захарова. – Мы немало пообщались с тренерами, с руководителями хоккея. Понятно, что он у нас забуксовал. Увы, нет игроков уровня (Алексея) Калюжного, (Михаила) Грабовского, (Андрея и Сергея) Костицыных.

В ближайшие два-три года уровень нашего хоккей пойдет вверх. Он не будет падать так, как сегодня. Уже есть кое-какие наработки».

Напомним, 57-летний Захаров вернулся в национальную команду в третий раз. Впервые он работал со сборной в 1999-2000 годах, после чего также возглавлял команду в 2003-2005 и 2009-2010 годах.

В прошлом сезоне Белоруссия заняла второе место в дивизионе IB чемпионата мира и вернулась в класс сильнейших, в котором сыграет на чемпионате мира в Швейцарии. В 2021 году чемпионат мира примут Минск и Рига.

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