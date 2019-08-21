Томаш Гика: Шипачеву было трудно в «Вегасе», поскольку он не знал английский Чех провел два года в системе «золотых рыцарей».

Новичок «Трактора» Томаш Гика, ранее выступавший в системе «Вегаса», вспомнил форварда Вадима Шипачева, который провел в клубе начало сезона-2017/2018.

«Вадиму было трудно, поскольку он не знал английского языка и впервые выступал в чужой стране, – сказал 26-летний чех в интервью официальному сайту КХЛ. – Мне лично Вегас понравился, там много чего есть и помимо казино. Я нашел себе в городе чешских друзей, которые жили там по 20 лет. Поэтому я мог выйти куда-то с ними, и мне было проще».

Напомним, Шипачев провел три матча за «Вегас», после чего вернулся в КХЛ в СКА.

В прошлом сезоне Гика набрал 4 (1+3) очка в 17 матчах за «Вегас» в НХЛ. Также на его счету 40 (16+24) очков в 43 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Чикаго Вулвс» и 15 (3+12) очков в 22 играх плей-офф АХЛ.