Андрей Мартемьянов: В матче с «Динамо» увидели, на кого сможем надеяться в сезоне «Автомобилист» проиграл хозяева Кубка Латвийской железной дороги.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после матча Кубка Латвийской железной дороги с рижским «Динамо» (0:3) высказался об игре команды.

«Увидели, кто готов не только работать, но и играть, характер проявить, – приводит «Р-Спорт» слова Мартемьянова. – Это очень важно для нас. Есть пища для размышлений.

У нас есть определенный график ротации игроков. Поэтому не играли легионеры. Зато увидели, на кого мы сможем надеяться в сезоне».

Добавим, что в первом матче Кубка Латвийской железной дороги «Ак Барс» также со счетом 3:0 нанес поражение минскому «Динамо».

Во вторник на турнире в Риге пройдут матчи «Ак Барс» – «Автомобилист» и «Динамо» (Рига) – «Локомотив».