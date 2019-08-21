Малкин записал обращение к Нурмагомедову (видео)

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин записал обращение к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и пожелал ему удачи в поединке с американцем Дастином Порье.
«Хабиб, привет! Хотел бы пожелать тебе удачи 7 сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой. Оставайся сильным и смелым. Мы с тобой, будем болеть обязательно, переживать. Ты лучший, номер один. Удачи тебе», – сказал 33-летний Малкин.
Напомним, 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов проведет свою вторую защиту чемпионского пояса в легком весе.
Отметим, что, судя по геотегу, видео было записано на стадионе «Открытие Арена». 19 августа Малкин присутствовал на матче шестого тура премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1).
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