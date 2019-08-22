«Автомобилист» разгромил «Динамо» в матче Кубка Латвийской железной дороги Хоккеисты «Автомобилиста» одержали крупную победу над минским «Динамо» в матче Кубка Латвийской железной дороги со счетом 6:0.

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В составе «Автомобилиста» хет-трик оформил Брукс Мэйсек (1-я, 16-я и 24-я минута), дубль на свой счет записал Питер Холланд (43, 50), еще одной заброшенной шайбой отметился Никита Сетдиков (18).

Добавим, что в следующем матче турнира «Автомобилист» встретится с «Локомотивом», а минское «Динамо» сыграет против рижских одноклубников.