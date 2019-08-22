Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» перед матчем с ЦСКА (видео)

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.12.07.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
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«Спартак» против Португалии, «Брага» против России. История противостоянийПока в историческом противостоянии «Спартака» и Португалии в еврокубках полный паритет. Как и в дуэли «Браги» с Россией.22.08.2019 12:00ФутболБезъязычный Алексей