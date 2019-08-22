Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» перед матчем с ЦСКА (видео) - Советский спорт
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22 августа 2019 19:03Хоккей

Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» перед матчем с ЦСКА (видео)

Перед первой встречей на предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы» с ЦСКА раздевалку «Спартака» посетил главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 22августа, на арене «Мегаспорт» и начнется в 19:15 по московскому времени.

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