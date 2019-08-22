ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы - Советский спорт
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22 августа 2019 21:34Хоккей

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

Хоккеисты ЦСКА переиграли «Спартак» матче предсезонного турнира за Кубок мэра Москвы со счетом 5:2.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (11-я минута), Кирилл Капризов (29), Сергей Андронов (42), Павел Карнаухов (45) и Александр Попов (58). У красно-белых точные броски на свой счет записали Илья Талалуев (32) и Робин Ганзл (51).

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет с «Витязем», а «Спартак» встретится с «Динамо».

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