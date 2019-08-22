«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Локомотив» в матче Кубка Латвийской железной дороги со счетом 4:2

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Артем Галимов (16-я минута), Патрис Кормье (29), Михаил Фисенко (45) и Микаэль Викстранд (57). У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).

Напомним, что ранее в рамках турнира «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (3:0) и «Автомобилист» (5:2), а «Локомотив» проиграл рижскому «Динамо» (1:3).