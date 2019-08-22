Кирилл Капризов: Хорошая команда у «Спартака» будет Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мнением о «Спартаке», который армейцы обыграли в первом матче на Кубке мэра Москвы.

Загрузка... - Приятно играть со «Спартаком». Все знают Олега Знарка, это сильный тренер. Хорошая команда у «Спартака» будет, - приводит слова Капризова «РИА Новости». Напомним, что в матче, который состоялся сегодня на арене «Мегаспорт», ЦСКА переиграл «Спартак» со счетом 5:2.