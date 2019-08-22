Кирилл Капризов: Хорошая команда у «Спартака» будет

- Приятно играть со «Спартаком». Все знают Олега Знарка, это сильный тренер. Хорошая команда у «Спартака» будет, - приводит слова Капризова «РИА Новости».
Напомним, что в матче, который состоялся сегодня на арене «Мегаспорт», ЦСКА переиграл «Спартак» со счетом 5:2.
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. 20.06.2019 14:30 Фигурное катание Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 23.06.2019 21:00 Фигурное катание Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Вальбуэна практически лишил «быков» Лиги чемпионов. «Краснодар» крупно проиграл в Греции «Краснодар» на выезде был разгромлен греческим «Олимпиакосом» и практически лишился шансов пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. 21.08.2019 23:59 Футбол Мощенко Захар Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. 31.07.2019 08:30 ММА Усачев Владислав Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open Жеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13 Теннис Мысин Николай Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье «Динамо» выиграло первый матч турнира у «Витязя» 4:1. 22.08.2019 21:28 Хоккей Домрачев Владислав