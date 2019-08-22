Олег Знарок: В «Спартаке» все готовы играть за сборную Главный тренер «Спартака» Олег Знарок заявил, что хоккеисты красно-белых с удовольствием поедут играть за сборную России.

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- У нас все готовы играть за сборную, играть за свою страну, все с удовольствием поедут в национальную команду, - приводит слова Знарка «РИА Новости».

Напомним, что в четверг «Спартак» проиграл ЦСКА в рамках предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» со счетом 2:5.