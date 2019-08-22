«Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече

В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Антон Сагадеев (25-я минута), Аркадий Шестаков (30) и Эрик Тангрэди (41). У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).
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