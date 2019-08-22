«Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече - Советский спорт
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22 августа 2019 23:09Хоккей

«Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече

«Барыс» в гостях проиграл «Лугано» в товарищеском матче со счетом 7:3.

В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Антон Сагадеев (25-я минута), Аркадий Шестаков (30) и Эрик Тангрэди (41). У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).

Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина НХЛ – лига чудес. Игрок, сокрушающий один антирекорд за другим, списанный за ненадобностью в клубе, легко находит новую команду. А лидер плей-офф-2019 по хитам, главный требушет чемпионского «Сент-Луиса» до сих пор без контракта. 21.08.2019 19:07 Хоккей Славин Виталий
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