Игорь Никитин: «Спартак» много создавал, так что есть над чем работать - Советский спорт
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22 августа 2019 23:27Хоккей

Игорь Никитин: «Спартак» много создавал, так что есть над чем работать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в рамках предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

- Мы создали много моментов, думаю, болельщикам игра понравилась, были проблемы с контратаками, «Спартак» много создавал, так что есть над чем работать. Понятно, что «Cпартак» изменится, времени пока недостаточно для любого тренера, чтобы что-то фундаментально поменять, но то, что Олег Валерьевич (Знарок) с (помощником) Харийсом Витолиньшем это сделают – несомненно, - приводит слова Никитина ТАСС.

Добавим, что в следующем матче турнира ЦСКА сыграет с «Витязем», а «Спартак» встретится с «Динамо».

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