Дмитрий Квартальнов: Ребята очень много бегали, потратили силы, а лед был плохой «Ак Барс» победил «Локомотив» на Кубке ЛЖД в Риге.

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Локомотивом» (4:2) на Кубке ЛЖД в Риге.

«Тяжелый матч, в общем-то, был, – приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». – Вы знаете, качество льда почему-то не понравилось. Ребята очень много бегали, потратили силы, а лед был плохой.

Опять же говорю, я не сторонник каких-то оправданий – третья игра для нас, у нас многие играли третий матч подряд, тяжеловато здесь».

Напомним, голы у «Ак Барса» забили Артем Галимов, Патрис Кормье, Михаил Фисенко и Микаэль Викстранд.

Команда выиграла на турнире третий матч подряд и занимает первое место. Ранее «барсы» нанесли поражение минскому «Динамо» (3:0) и «Автомобилисту» (5:2).

25 августа «Ак Барс» сыграет с рижским «Динамо».