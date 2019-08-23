Стал известен состав молодежной сборной России на «Турнир четырех наций» в Перми Россия сыграет с Чехией, Швецией и Финляндией.

Новости СМИ2 Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин определился с составом на «Турнир четырех наций» в Перми, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Молодежная сборная России: вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Ак Барс»); защитники: Данила Галенюк (СКА), Богдан Жиляков («Трактор»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА); нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Григорий Денисенко («Локомотив»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все – ЦСКА), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все – СКА), Владислав Михайлов («Динамо» М), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Трактор»). Напомним, сборная России сыграет в Перми с Чехией (23 августа), Швецией (24 августа) и Финляндией (25 августа).