Рене Фазель: Кузнецов еще может подать апелляцию, но есть ли в ней смысл

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов может подать апелляцию на решение ИИХФ о четырехлетней дисквалификации.
«Кузнецов еще может подать апелляцию на решение – о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл», – приводит ТАСС слова Фазеля.
В пятницу ИИХФ сообщила о том, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин. Проба была взята 26 мая.
Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.
Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.
В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок.
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