ФХР: Употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено ИИХФ дисквалифицировала Евгения Кузнецова за положительный результат допинг-теста на кокаин.

Федерация хоккея России опубликовала официальное заявление в связи с решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировать форварда Евгения Кузнецова на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин.

«Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил.

Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено.

ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом WADA, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ», – говорится в заявлении ФХР.

Отметим, что проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Братиславе – в день матча за третье место с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок.