Евгений Кузнецов: Я разочаровал так много людей, которые важны для меня Форвард сборной России дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин.

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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал решение ИИХФ дисквалифицировать его на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин.

«Недавно ИИХФ уведомила меня о том, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от участия в международных турнирах на четыре года, – говорится в заявлении Кузнецова на официальном сайте клуба. – Я принял решение принять это наказание.

Выступать за свою страну всегда было очень важно для меня, и я очень горжусь этим. Невозможность надеть свитер сборной в течение четырех лет очень трудно принять.

Я разочаровал так много людей, которые важны для меня, включая мою семью, партнеров по команде и друзей. С моего самого первого дня в «Вашингтоне» клуб и наши болельщики просто замечательно относились ко мне и моей семьи. Я чувствую себя абсолютно ужасно за то, что подвел вас.

Я понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – это взять на себя ответственность за свою ситуацию и свои действия с этого момента».

Отметим, что проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Братиславе – в день матча за третье место с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок.