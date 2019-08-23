«Вашингтон» выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией с Кузнецовым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 августа 2019 17:19ХоккейЛипкин Антон

«Вашингтон» выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией с Кузнецовым

Форвард «столичных» пойман на кокаине.

«Вашингтон» выступил с заявлением в связи с положительным результатом допинг-теста форварда Евгения Кузнецова на кокаин.

В пятницу ИИХФ объявила о четырехлетней дисквалификации Кузнецова, в допинг-пробе которого во время чемпионата мира в Словакии был обнаружен кокаин.

«Мы в курсе положительного результата допинг-теста и соответствующих международных санкциях, наложенных на Евгения Кузнецова, – говорится в заявлении клуба. – Мы разочарованы таким развитием событий и серьезно относимся к этому.

Мы знаем, что Евгений добровольно обратился за помощью в рамках программы обучения и консультирования, предусмотренной коллективным соглашением и согласился на прохождение регулярного тестирования по этой программе.

Кроме того, мы стремимся обеспечить ему необходимую поддержку, необходимую для преодоления этой ситуации. Мы будем поддерживать связь с НХЛ, поскольку они определят дальнейшие действия».

Отметим, что проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Братиславе – в день матча за третье место с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок.

ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Владимир Плющев – о дисквалификации Кузнецова: Ничего подобного в сборной России не происходило «Вашингтон» выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией с Кузнецовым Евгений Кузнецов: Я разочаровал так много людей, которые важны для меня
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.08.2019 21:27 Футбол
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Мэйвезер прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможность реванша с Пакьяо Елизавета Дадашева: 100% бой с Матиасом нужно было останавливать после девятого раунда Боксера Дадашева похоронили на Петергофском кладбище
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. 02.08.2019 19:45 Бокс
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
«Локомотив» провалил старт Кубка ЛЖД. Вчистую проиграл рижанам Пока у команды Крэйга Мактавиша есть проблемы. 22.08.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай
Игорь Шалимов: «Олимпиакос» сыграл как сборная Греции на Евро-2004 «Краснодар» потерпел в Пирее разгромное поражение от «Олимпиакоса» и практически лишился шансов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов. 22.08.2019 14:57 Футбол Августин Александр
Новости
17:19 Хоккей Владимир Плющев – о дисквалификации Кузнецова: Ничего подобного в сборной России не происходило
17:19 Хоккей «Вашингтон» выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией с Кузнецовым
17:07 Футбол Дмитрий Комбаров: В Самаре получил глоток свежего воздуха
17:05 Хоккей Евгений Кузнецов: Я разочаровал так много людей, которые важны для меня
16:50 ММА Абдулманап Нурмагомедов: Американцы в ММА занимают первое место
16:49 Бокс Ковалев оказался тяжелее Ярда на 0,3 кг
16:44 Хоккей ФХР: Употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено
16:37 Хоккей Федор Канарейкин – о дисквалификации Кузнецова: Жаль терять такого мастера на такой длительный срок
16:28 Футбол «Барселона» готовит улучшенное предложение для «ПСЖ» по трансферу Неймара
16:23 Футбол Неймар требует от «Барселоны» ускорить переговоры с «ПСЖ»
16:03 Хоккей Рене Фазель: Кузнецов еще может подать апелляцию, но есть ли в ней смысл
15:26 Хоккей Кузнецов пойман на кокаине и дисквалифицирован ИИХФ на четыре года
15:18 Баскетбол Сборная России отправилась на чемпионат мира в Китай
14:35 Футбол «Ростов» обратился к арбитру Карасеву перед матчем с «Рубином»
14:19 Футбол «Чертаново»: Умяров явно освежил игру «Спартака»
14:03 Формула-1 Маттиа Бинотто: Важнее всего, что Леклер учится на ошибках
13:53 Футбол Андрей Червиченко: После 70-й минуты у «Спартака» произошел глубокий провал
13:48 Футбол «Селтик» вернул голкипера Форстера
13:16 Футбол Андрей Тихонов: У «Спартака» большие шансы на выход в группу Лиги Европы
13:06 Футбол «Наполи» объявил о переходе Лосано
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика