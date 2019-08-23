«Вашингтон» выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией с Кузнецовым Форвард «столичных» пойман на кокаине.

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«Вашингтон» выступил с заявлением в связи с положительным результатом допинг-теста форварда Евгения Кузнецова на кокаин.

В пятницу ИИХФ объявила о четырехлетней дисквалификации Кузнецова, в допинг-пробе которого во время чемпионата мира в Словакии был обнаружен кокаин.

«Мы в курсе положительного результата допинг-теста и соответствующих международных санкциях, наложенных на Евгения Кузнецова, – говорится в заявлении клуба. – Мы разочарованы таким развитием событий и серьезно относимся к этому.

Мы знаем, что Евгений добровольно обратился за помощью в рамках программы обучения и консультирования, предусмотренной коллективным соглашением и согласился на прохождение регулярного тестирования по этой программе.

Кроме того, мы стремимся обеспечить ему необходимую поддержку, необходимую для преодоления этой ситуации. Мы будем поддерживать связь с НХЛ, поскольку они определят дальнейшие действия».

Отметим, что проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Братиславе – в день матча за третье место с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок.