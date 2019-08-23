Билл Дэйли: Кузнецов согласился регулярно проходить тестирование - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 августа 2019 17:34Хоккей

Билл Дэйли: Кузнецов согласился регулярно проходить тестирование

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал дисквалификацию российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

- В отличие от правил IIHF, кокаин в НХЛ не считается веществом, улучшающим работоспособность, и, следовательно, не запрещен. В НХЛ он считается веществом, вызывающим зависимость или привыкание, и этот вопрос требует вмешательства, оценки и обязательного лечения в соответствующих случаях. Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы, предусмотренной НХЛ и профсоюзом игроков, и согласился регулярно проходить тестирование… , - приводит слова Дэйли «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, ИИХФ заявила о том, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин. Проба была взята 26 мая.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Разрушитель легенд. Медведев второй раз подряд обыграл первую ракетку мира Даниил Медведев вышел в третий финал за три недели. Россиянин второй раз в сезоне одолел лидера рейтинга Новака Джоковича, приблизился к дебюту в топ-5 рейтинга, и сегодня сыграет за титул «Мастерса» в Цинциннати. Против бельгийца Давида Гоффена. 18.08.2019 07:52 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев в первом круге US Open сыграет против Гуннесварана Рублев победил Куэрри и вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме Рублев победил Рамоса-Виноласа во втором круге в Уинстон-Сейлеме
«Локомотив» провалил старт Кубка ЛЖД. Вчистую проиграл рижанам Пока у команды Крэйга Мактавиша есть проблемы. 22.08.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) ISU опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон
Ничушкин не приедет в КХЛ. Он подписал минимальный контракт с «Колорадо» Агенту нападающего все же удалось найти ему клуб за океаном. 21.08.2019 12:32 Хоккей Костяев Иван
Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Россия против США. Минаков и Харитонов сразятся с Митрионом и Аялой в Bellator Российские бойцы сразятся с американцами в рамках турнира Bellator 225. Каковы шансы Сергея Харитонова и Виталия Минакова? 23.08.2019 18:48 ММА Ващенко Сергей
Игорь Акинфеев: Нам с Дзюбой делить нечего Вратарь ЦСКА поделился впечатлениями от дерби и планами на будущее. 21.08.2019 10:07 Футбол Григорьевская Юлия
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.08.2019 21:27 Футбол
Новости
18:39 Футбол «Монако» заинтересован в приобретение Кессие
18:25 Футбол «Оренбург» объявил о подписании контракта со словенским вингером
17:54 Хоккей «Авангард» уступил «Йокериту» на турнире Пучкова
17:43 Футбол Игорь Дивеев: В первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби
17:34 Хоккей Билл Дэйли: Кузнецов согласился регулярно проходить тестирование
17:19 Хоккей Владимир Плющев – о дисквалификации Кузнецова: Ничего подобного в сборной России не происходило
17:19 Хоккей «Вашингтон» выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией с Кузнецовым
17:07 Футбол Дмитрий Комбаров: В Самаре получил глоток свежего воздуха
17:05 Хоккей Евгений Кузнецов: Я разочаровал так много людей, которые важны для меня
16:50 ММА Абдулманап Нурмагомедов: Американцы в ММА занимают первое место
16:49 Бокс Ковалев оказался тяжелее Ярда на 0,3 кг
16:44 Хоккей ФХР: Употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено
16:37 Хоккей Федор Канарейкин – о дисквалификации Кузнецова: Жаль терять такого мастера на такой длительный срок
16:28 Футбол «Барселона» готовит улучшенное предложение для «ПСЖ» по трансферу Неймара
16:23 Футбол Неймар требует от «Барселоны» ускорить переговоры с «ПСЖ»
16:03 Хоккей Рене Фазель: Кузнецов еще может подать апелляцию, но есть ли в ней смысл
15:26 Хоккей Кузнецов пойман на кокаине и дисквалифицирован ИИХФ на четыре года
15:18 Баскетбол Сборная России отправилась на чемпионат мира в Китай
14:35 Футбол «Ростов» обратился к арбитру Карасеву перед матчем с «Рубином»
14:19 Футбол «Чертаново»: Умяров явно освежил игру «Спартака»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика