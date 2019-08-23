Билл Дэйли: Кузнецов согласился регулярно проходить тестирование Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал дисквалификацию российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

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- В отличие от правил IIHF, кокаин в НХЛ не считается веществом, улучшающим работоспособность, и, следовательно, не запрещен. В НХЛ он считается веществом, вызывающим зависимость или привыкание, и этот вопрос требует вмешательства, оценки и обязательного лечения в соответствующих случаях. Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы, предусмотренной НХЛ и профсоюзом игроков, и согласился регулярно проходить тестирование… , - приводит слова Дэйли «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, ИИХФ заявила о том, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин. Проба была взята 26 мая.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.