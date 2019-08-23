Кузнецов вернет бронзовую медаль за чемпионат мира в Словакии - Советский спорт
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23 августа 2019 18:58ХоккейЛипкин Антон

Кузнецов вернет бронзовую медаль за чемпионат мира в Словакии

Форвард сборной России дисквалифицирован за допинг.

Форвард сборной России Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года, на котором он сдал положительный допинг-тест на кокаин.

В пятницу Международная федерация хоккея сообщила о четырехлетней дисквалификации 27-летнего нападающего.

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», – сообщили ТАСС в пресс-службе ИИХФ.

Отметим, что проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года – в день победного матча за третье место с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок.

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