СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова - Советский спорт
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23 августа 2019 22:50Хоккей

СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова

Хоккеисты СКА одержали победу над «Сочи» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова со счетом 3:1.

В составе петербургского клуба заброшенными шайбами отметились Олег Ли (7-я минута), Давид Рундблад (30) и Максим Карпов (51). У сочинской команды точным броском отличился Мальте Стремвалль (32).

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