СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова Хоккеисты СКА одержали победу над «Сочи» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова со счетом 3:1.

Загрузка... В составе петербургского клуба заброшенными шайбами отметились Олег Ли (7-я минута), Давид Рундблад (30) и Максим Карпов (51). У сочинской команды точным броском отличился Мальте Стремвалль (32).