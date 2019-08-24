Иван Морозов: Мои набранные очки? Не играл за сборную с чемпионата мира, наслаждаюсь Молодежная сборная России победила Чехию на турнире в Перми.

Загрузка...

Форвард молодежной сборной Иван Морозов рассказал о поддержке болельщиков в Перми на матче «Турнира четырех наций» с Чехией (4:1).

«Настроение после победы хорошее, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт ФХР. – Игры идут подряд, поэтому сейчас важно отдохнуть и восстановиться.

Мои набранные очки? Не играл за сборную с чемпионата мира, наслаждаюсь. Трибуны было хорошо слышно, очень приятно, что болельщики нас так поддерживают».

Напомним, на счету Морозова третий гол команды, а также две результативные передачи. Кроме того, у сборной России отличились Павел Дорофеев, Кирилл Марченко, и Станислав Романов. В субботу во втором матче Россия сыграет со Швецией.