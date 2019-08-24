Вячеслав Быков – о Кузнецове: Жаль Форвард «Вашингтона» попался на кокаине.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о дисквалификации форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

В пятницу Международная федерация хоккея объявила о том, что положительный результат на кокаин дала допинг-проба 27-летнего форварда, взятая 26 мая 2019 года в день матча за бронзу на чемпионате мира с Чехией.

«Жаль», – приводит News.ru слова Быкова.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков.

Напомним, в мае этого года появилось видео годичной давности с Кузнецовым в номере отеля, перед хоккеистом лежал белый порошок. После этого хоккеист отрицал употребление наркотиков.