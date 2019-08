Зак Бойчак: Теперь празднования Кузнецова в стиле птички стали более понятны

Бывший форвард «Сибири», «Слована» и «Северстали» Зак Бойчак высказался о том, что нападающий «Вашингтона» попался на кокаине.

«Теперь празднования Кузнецова в стиле птички стали более понятны, – написал 29-летний канадец в твиттере.

Kuznetsov’s flying celebrations make way more sense now 🦅🦅🦅