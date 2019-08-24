Зак Бойчак: Теперь празднования Кузнецова в стиле птички стали более понятны Российский форвард попался на кокаине.

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Бывший форвард «Сибири», «Слована» и «Северстали» Зак Бойчак высказался о том, что нападающий «Вашингтона» попался на кокаине.

«Теперь празднования Кузнецова в стиле птички стали более понятны, – написал 29-летний канадец в твиттере.

Kuznetsov’s flying celebrations make way more sense now 🦅🦅🦅 — Zach Boychuk (@ZachBoychuk) August 23, 2019

В пятницу Международная федерация хоккея объявила о том, что положительный результат на кокаин дала допинг-проба 27-летнего форварда, взятая 26 мая 2019 года в день матча за бронзу на чемпионате мира с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Напомним, в мае этого года появилось видео годичной давности с Кузнецовым в номере отеля, перед хоккеистом лежал белый порошок. После этого игрок отрицал употребление наркотиков.

Отметим, что после заброшенных шайб Кузнецов часто размахивал руками, изображая птицу.