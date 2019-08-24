«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 августа 2019 17:42ХоккейКоноплев Александр

«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

В матче Кубка мэра Москвы «Витязь» обыграл ЦСКА – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

Хет-триком в составе победителей отметился Йонас Няттинен.

В первом туре «Витязь» уступил московскому «Динамо» (1:4), а ЦСКА победил «Спартак» – 5:2.

Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай
Еще по теме:
Вера Звонарева стала гостем «Советского спорта» Шарапова опустилась на 82-е место в рейтинге WTA Александрова вошла в топ-50 рейтинга WTA
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Магнитка забила состав звездами. Как провели трансферную кампанию клубы Востока Лучше всех на рынке свободных агентов поработал «Металлург». 24.08.2019 13:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Роман Ротенберг: СКА – самый успешный клуб в Европе Дмитрий Яшкин: Хотелось бы вернуться в НХЛ, хотя об этом рано думать Юлиус Гудачек: Готов отменить «Гудашоу», если Знарок попросит
Россия против США. Харитонов и Минаков сразятся с Митрионом и Аялой в Bellator Российские бойцы сразятся с американцами в рамках турнира Bellator 225. Каковы шансы Сергея Харитонова и Виталия Минакова? 23.08.2019 18:48 ММА Ващенко Сергей
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса? В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда. 23.08.2019 21:46 Бокс Усачев Владислав
Зачем Знарку столько ветеранов? Колонка Виталия Славина Игорь Никитин показал, что его команда-чемпион уже сейчас готова к сезону на все сто, а вот официальная премьера в столице «Спартака» во главе с вернувшимся в КХЛ Олегом Знарком получилась провальной. Будто на льду «Мегаспорта» сошлись клубы разных лиг. 22.08.2019 22:31 Хоккей Славин Виталий
После Барти – за бортом. Шарапова проиграла во втором круге Цинциннати Эшли Барти Мария Шарапова не сумела пробиться в третий раунд «Премьера» в Огайо. В среду россиянка уступила второй ракетке мира Эшли Барти – 4:6, 1:6. 14.08.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.08.2019 21:27 Футбол
Новости
17:42 Хоккей «Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы
17:30 Футбол Макконахи стал совладельцем «Остина»
17:15 Футбол Пукки повторил рекорд Погребняка
17:03 Баскетбол Российские юниорки одержали три победы на групповом этапе чемпионата Европы
16:57 Футбол Игрок «Витесса» получил пятый рецидив за год
16:40 Футбол Жевнов, Глеб, Калачев и Гуренко попадут на бутылки с питьевой водой
16:26 Футбол «Челси» одержал первую победу в сезоне
16:21 Футбол «Динамо» сделало предложение сыну Симеоне. Тот отказался
16:08 Футбол «Крылья» крупно обыграли «Спартак» в молодежном первенстве
16:03 Футбол Экс-игрок «Вольфсбурга» побил рекорд скорости Бэйла (видео)
15:55 Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в Саранске
15:52 Футбол Куарежма сообщил о конфликте с президентом «Бешикташа»
15:30 Футбол «Уфа» – «Зенит». Стартовые составы
15:01 Хоккей Роман Ротенберг: СКА – самый успешный клуб в Европе
14:55 Футбол Юрген Клопп: У Обамеянга нет по-настоящему слабых сторон, кроме стиля одежды
14:38 Хоккей «Сиэттл» может определиться с названием клуба к Матчу всех звезд
14:28 Хоккей Пи-Кей Саббэн: Если бы я был генменеджером, то взял бы Маркова в любой момент
14:20 Баскетбол Янис Тимма: Поскорее был собралась вся команда
14:12 Футбол «Сампдория» вновь может арендовать Дефреля у «Ромы»
14:03 Футбол «Фиорентина» предложила «Спортингу» 30 миллионов за Рафинью Диаса
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика