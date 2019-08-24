«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Хет-триком в составе победителей отметился Йонас Няттинен.
В первом туре «Витязь» уступил московскому «Динамо» (1:4), а ЦСКА победил «Спартак» – 5:2.
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