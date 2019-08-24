Российская молодежка обыграла шведов Молодежная сборная России на Турнире четырех наций в Перми нанесла поражение сборной Швеции – 1:0.

Единственную шайбу на 14-й минуте встречи забросил Максим Соркин. Передачи на счету Павла Ротенберга и Никиты Ртищева.

Днем ранее россияне обыграли Чехию (4:1), а завтра встретятся с Финляндией.