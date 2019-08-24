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24 августа 2019 18:16Хоккей

Российская молодежка обыграла шведов

Молодежная сборная России на Турнире четырех наций в Перми нанесла поражение сборной Швеции – 1:0.

Единственную шайбу на 14-й минуте встречи забросил Максим Соркин. Передачи на счету Павла Ротенберга и Никиты Ртищева.

Днем ранее россияне обыграли Чехию (4:1), а завтра встретятся с Финляндией.

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