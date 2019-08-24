«Локомотив» забросил три безответных шайбы «Автомобилисту» на Кубке ЛЖД В матче Кубка Латвийской железной дороги «Локомотив» нанес поражение «Автомобилисту» – 3:0.

Загрузка... Ярославцы забросили по одной шайбе в каждом периоде. Отличились Егор Аверин, Тай Ратти и Георгий Иванов. Голкипер Александр Лазушин отразил все 29 бросков уральцев.