Кудашов – о Кузнецове: Мы можем контролировать только игроков из КХЛ - Советский спорт
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24 августа 2019 20:34ХоккейКоноплев Александр

Кудашов – о Кузнецове: Мы можем контролировать только игроков из КХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Судя по всему, хоккеист употребил наркотик либо перед чемпионатом мира-2019, либо непосредственно на турнире.

– На самом деле ситуация неприятная, некрасивая. Но мы можем контролировать только игроков, которые выступают у нас в КХЛ. Мы их проверяем, следим за ними. Хоккеисты, приезжающие на чемпионат мира из НХЛ – это вне нашей зоны контроля, – приводит слова Кудашова «Спорт день за днем».

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