Кудашов – о Кузнецове: Мы можем контролировать только игроков из КХЛ Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

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Судя по всему, хоккеист употребил наркотик либо перед чемпионатом мира-2019, либо непосредственно на турнире.

– На самом деле ситуация неприятная, некрасивая. Но мы можем контролировать только игроков, которые выступают у нас в КХЛ. Мы их проверяем, следим за ними. Хоккеисты, приезжающие на чемпионат мира из НХЛ – это вне нашей зоны контроля, – приводит слова Кудашова «Спорт день за днем».