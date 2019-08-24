Геннадий Столяров: «Динамо» перехватило инициативу только из-за наших ошибок» Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров после поражения (1:4) в матче на Кубок мэра Москвы посетовал на то, что его команда сыграло слабо, и потеряла концентрацию.

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- Мы сами сыграли слабо. Что с ЦСКА, что сегодня. За исключением первых десяти минут показывали не то, что тренируем. Понимаем это и недовольны. Будем делать серьезные выводы. Надо отдать должное «Динамо», которое перехватило инициативу. Но это случилось из-за наших ошибок. Мы начали терять шайбу, - отметил Столяров.

- Три шайбы пропустили в меньшинстве. Стали ли откровением действия первой пятерки «Динамо»?

- Нет, не стали. Мы разбираем, как играет соперник. С ЦСКА, правда, тоже получали шайбы в меньшинстве. Просто где-то не хватило концентрации.

- В заявке на турнир у «Спартака» девять бывших динамовцев. Обсуждали это перед игрой?

- Нет. Мы сейчас играем за «Спартак» и хотим побеждать.

- Как вам работается со Знарком?

- Прекрасно. Я с ним работал до этого. Все отлично.

- Знарок сказал, что меняется. Заметили изменения?

- Нет. Все так же: дисциплина, требовательность, четкое выполнение задания. К сожалению, в последних двух матчах у нас это не совсем получалось, но мы разберем ошибки и подойдем к сезону в полной боевой готовности.