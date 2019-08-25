«Авангард» победил «Торпедо» в матче турнира имени Пучкова Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над «Торпедо» в матче предсезонного турнира имени Пучкова со счетом 5:4

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В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (29-я и 40-я минуты), Свен Андригетто (20), Сергей Широков (37) и Павел Дедунов (38). У нижегородской команды точными бросками отличились Михаил Варнаков (41 и 55), Куинтон Хауден (20) и Андрей Белевич (33).

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет против СКА.