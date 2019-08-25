«Северсталь» обыграла СКА В матче турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге «Сочи» проиграл «Северстали» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

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Победная шайба на счету Сергея Монахова (44:42).

Ранее «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1) и уступил СКА (1:3), а «Северсталь» потерпело поражение от «Торпедо» – 1:5.