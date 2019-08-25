«Северсталь» обыграла СКА

Победная шайба на счету Сергея Монахова (44:42).
Ранее «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1) и уступил СКА (1:3), а «Северсталь» потерпело поражение от «Торпедо» – 1:5.
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