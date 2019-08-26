Свен Андригетто: Мне очень комфортно с Зерновым и Широковым Звено Зернова организовало четыре шайбы «Авангарда» в матче с «Торпедо».

Форвард «Авангарда» Свен Адригетто после матча с «Торпедо» (5:4) на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге высказался о взаимодействии с партнерами по звену Денисом Зерновым и Сергеем Широковым.

«Мне очень комфортно с ними, – сказал 26-летний швейцарец. – Это был не первый наш матч в таком сочетании, и, думаю, мы становимся лучше.

Мы много разговариваем на скамейке, до и после игр, начинаем чувствовать химию. Если будем идти в том же направлении, сможем сделать на льду много хорошего».

Отметим, что в матче с «Торпедо» звено Зернова забросило четыре шайбы «Авангарда». Центральный нападающий оформил дубль, на счету Андригетто и Широкова по одному голу.

В понедельник в заключительном матче турнира «Авангард» сыграет со СКА.