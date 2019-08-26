Олег Знарок: Как обычно у меня последнее место на предсезонном турнире «Спартак» проиграл все три матча Кубка мэра.

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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после заключительного матча Кубка мэра с «Витязем» (1:2) высказался об игре команды.

«Как обычно у меня последнее место на предсезонном турнире, – приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ. – Ничего – прорвемся.

Единственное, что волнует на данный момент – большинство, которому мы уделяем очень много внимания, и на тренировках команда его неплохо отрабатывает, но при этом за всю предсезонку нам удалось забить в большинстве только один гол. Думаю, скоро нас должно прорвать».

Напомним, «Спартак» проиграл все три матча на предсезонном турнире в Москве. Ранее красно-белые потерпели поражения от ЦСКА (2:5) и «Динамо» (1:4).

В своем первом матче в регулярном чемпионате 2 сентября «Спартак» сыграет в гостях с рижским «Динамо».