«Салават» обыграл «Нефтехимик» Сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Загрузка...

«Салават» в товарищеском матче обыграл «Нефтехимик» – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей по два очка набрали Теему Хартикайнен (1+1), Сакари Маннинен (1+1) и Линус Умарк (0+2).