СКА обыграл «Авангард» на турнире памяти Пучкова Сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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В матче товарищеского турнира имени Николая Пучкова СКА в Санкт-Петербурге победил «Авангард» – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

В составе победителей отличились Владимир Ткачев и Александр Дергачев. У проигравших отметился Андрей Стась.