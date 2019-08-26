СКА обыграл «Авангард» на турнире памяти Пучкова

В матче товарищеского турнира имени Николая Пучкова СКА в Санкт-Петербурге победил «Авангард» – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
В составе победителей отличились Владимир Ткачев и Александр Дергачев. У проигравших отметился Андрей Стась.
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