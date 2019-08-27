Александр Кожевников: «Спартак» может пошуметь в предстоящем сезоне КХЛ Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил прогресс «Спартака» при новом главном тренере Олеге Знарке, которому помогает Харийс Витолиньш.

– Знарок и Витолиньш возвращаются в свою стихию. Они сделали себе имя в ХК МВД и московском «Динамо», проповедуя агрессивный стиль с обоймой игроков рабоче-крестьянского типажа. Затем им удавалось качественно тренировать и звезд в СКА и сборной, но все-таки основное кредо этого тандема – побеждать за счет дисциплины, тактики и самоотверженности. И делать это с помощью крепких рабочих лошадок, беспрекословно выполняющих установку тренеров. Именно поэтому «Спартак» может пошуметь в предстоящем сезоне, – приводят слова Кожевникова «Известия».