Александр Кожевников: «Спартак» может пошуметь в предстоящем сезоне КХЛ

– Знарок и Витолиньш возвращаются в свою стихию. Они сделали себе имя в ХК МВД и московском «Динамо», проповедуя агрессивный стиль с обоймой игроков рабоче-крестьянского типажа. Затем им удавалось качественно тренировать и звезд в СКА и сборной, но все-таки основное кредо этого тандема – побеждать за счет дисциплины, тактики и самоотверженности. И делать это с помощью крепких рабочих лошадок, беспрекословно выполняющих установку тренеров. Именно поэтому «Спартак» может пошуметь в предстоящем сезоне, – приводят слова Кожевникова «Известия».
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