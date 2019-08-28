Ежов раскрыл детали своего перехода в «Витязь» Ранее хоккеист выступал в петербургском СКА и тольяттинской «Ладе».

Новичок «Витязя» Илья Ежов рассказал о своем переходе в подмосковный клуб. Напомним, он подписал трудовой контракт 12 июля 2019 года.

– Как у вас появился вариант продолжения карьеры в «Витязе»?

– С этим клубом я общаюсь уже давно – несколько лет. И когда после окончания прошлого сезона от «Витязя» поступило предложение, я практически сразу подписал контракт.

– Упоминая о длительном общении с представителями подмосковного клуба, вы имеете в виду те времена, когда выступали за петербургский СКА, а «Витязь» многие болельщики и журналисты в шутку называли фарм-клубом «армейцев», намекая на постоянный обмен игроками между этими клубами?

– Нет, ничего такого я не подразумеваю (улыбается). Просто в «Витязе» у меня с давних пор есть хорошие знакомые, с которыми постоянно нахожусь на связи, – цитирует игрока News.ru.

Напомним, последние два года игрок выступал за нижнекамский «Нефтехимик». Он провел в этой команде 104 матча и 8 раз оставлял ворота «сухими».