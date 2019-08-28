«Спартак» проиграл «Адмиралу» в овертайме Межсезонье закончилось.

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В заключительном контрольном матче «Спартак» в Москве уступил «Адмиралу» – 3:4 ОТ (0:3, 1:0, 2:0, 0:1).

У победителей отличились Кирилл Воронин (6:55), Кирилл Дьяков (13:13), Адам Альмквист (18:45) и Олег Ломако (60:51).

У проигравших отметились Александр Никишин (27:00), Илья Зубов (40:41) и Каспар Даугавиньш (50:32).