Абрамов примет участие в лагере новичков «Оттавы»

Форвард Виталий Абрамов приглашен в лагерь новичков «Оттавы», сообщает официальный сайт клуба.
С 6 по 9 сентября сбор новичков пройдет в Бельвиле, где выступает фарм-клуб «сенаторов». В эти дни новички «Оттавы» проведут по два матча с новичками «Монреаля» и «Виннипега».
Напомним, 21-летний Абрамов выступает в Северной Америке с 2015 года. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв 21 марта в матче с «Калгари».
Абрамов был выбран «Коламбусом» в третьем раунде драфта 2016 года под общим 65-м номером, а в феврале этого года «голубые жакеты» обменяли его в «Оттаву». В АХЛ на его счету 33 (17+16) очка в 74 матчах.
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