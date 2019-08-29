Абрамов примет участие в лагере новичков «Оттавы» - Советский спорт
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29 августа 2019 11:20ХоккейЛипкин Антон

Абрамов примет участие в лагере новичков «Оттавы»

Сбор новичков пройдет с 6 по 9 сентября в Бельвиле.

Форвард Виталий Абрамов приглашен в лагерь новичков «Оттавы», сообщает официальный сайт клуба.

С 6 по 9 сентября сбор новичков пройдет в Бельвиле, где выступает фарм-клуб «сенаторов». В эти дни новички «Оттавы» проведут по два матча с новичками «Монреаля» и «Виннипега».

Напомним, 21-летний Абрамов выступает в Северной Америке с 2015 года. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв 21 марта в матче с «Калгари».

Абрамов был выбран «Коламбусом» в третьем раунде драфта 2016 года под общим 65-м номером, а в феврале этого года «голубые жакеты» обменяли его в «Оттаву». В АХЛ на его счету 33 (17+16) очка в 74 матчах.

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