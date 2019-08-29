Шуми Бабаев: Переговоров Бурдасова с «Филадельфией» не было - Советский спорт
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29 августа 2019 13:59ХоккейКоноплев Александр

Шуми Бабаев: Переговоров Бурдасова с «Филадельфией» не было

Известный агент Шуми Бабаев сообщил, что в ближайшие дни решится судьба нападающего Антона Бурдасова.

Раньше сообщалось, что хоккеистом интересуется «Филадельфия». Оказалось, что все не так.

– Переговоров с «Филадельфией» не было. Мы просто спрашивали, нужен ли им Антон – они ответили, что не нужен. Это не переговоры, а обыкновенный вопрос. Мы сейчас общаемся с другими клубами, так что по НХЛ еще ничего не решено. Думаю, сегодня-завтра все должно решиться, – приводит слова Бабаева Sport24.

Минувший сезон Бурдасов провел в «Салавате Юлаеве». Он набрал 31 (19 шайб + 12 результативных передач) очко в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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